Ярославль, , 09:30 — REGNUM В больницах Ярославской области возвращают масочный режим для медицинского персонала. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения и фармации региона Сергей Луганский, сообщает ЯрНьюс.

Прием в поликлинике Cap.ru

Медики опасаются новой волны коронавирусной инфекции. Заболеваемость растет в соседних регионах.

«Мы сейчас уже говорим о необходимости обязательного масочного режима в поликлиниках для медицинского персонала. Мы вновь возвращаем измерение температуры на входных группах в поликлиниках. В ближайшее время, исходя из динамики, не исключаю, что масочный режим будет введет и для пациентов. Как будет нарастать эпидпроцесс данного заболевания», — сказал директор департамента здравоохранения Сергей Луганский.

В Ярославской области подъём заболеваемости может начаться в течение месяца. Врачи опасаются подвида «омикрона» «кентавр».

«Это гриппоподобное состояние, с изменением температуры тела даже до 39 градусов. Два-три дня такое состояние. Пока радует, что нет вовлечения в процесс лёгких. Но для людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями протекает непросто. Максимально лучше себя обезопасить и все-таки привиться», — сказал Сергей Луганский.

Пока что роста числа заражённых коронавирусом нет. В больницах региона для лечения больных COVID-19 развернуто 94 койки в 4 учреждениях.