Тюмень, , 09:29 — REGNUM В Тюменской области за рождение тройни семьи получат материальную помощь на улучшение жилищных условий в размере 4,3 млн рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Тройня Google.Images

Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. Семье, в которой сразу родились трое детей и более, единовременная выплата предоставляется при условии гражданства РФ у родителей, а также их проживания в Тюменской области в течение пяти лет.

Отмечается, что размер выплаты рассчитывается индивидуально. В 2021 году выплату за рождение тройни предоставили двум тюменским семьям, в 2020 году — одной.