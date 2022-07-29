Ярославль, , 09:33 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов провёл личный приём жителей Дзержинского района. Об этом он рассказал на личной странице во «ВКонтакте».

Илья Мотовилов проводит личный приём граждан Дзержинского района Ярославля vk.com/wall740 467 365_326

Встреча прошла 28 июля.

«Это первое подобное общение, оно прошло в формате выездного приёма граждан. Все пришедшие смогли «здесь и сейчас» получить ответы на свои вопросы. Обращения, требующие более глубокого анализа, также были взяты в работу», — написал ио мэра Ярославля.

Также Илья Мотовилов анонсировал аналогичные встречи с жителями каждого района и пригласил ярославцев на них.