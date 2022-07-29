Ярославль, 29 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов провёл личный приём жителей Дзержинского района. Об этом он рассказал на личной странице во «ВКонтакте».

vk.com/wall740 467 365_326 Илья Мотовилов проводит личный приём граждан Дзержинского района Ярославля

Встреча прошла 28 июля.

«Это первое подобное общение, оно прошло в формате выездного приёма граждан. Все пришедшие смогли «здесь и сейчас» получить ответы на свои вопросы. Обращения, требующие более глубокого анализа, также были взяты в работу», — написал ио мэра Ярославля.

Также Илья Мотовилов анонсировал аналогичные встречи с жителями каждого района и пригласил ярославцев на них.