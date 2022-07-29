Симферополь, 29 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Пещера «Таврида», обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе Республики Крым, с 29 июля открывается для посещения жителями и гостями полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Пресс-служба правительства Республики Крым Пещера Таврида

Пещера была обнаружена летом 2018 года при строительстве федеральной транспортной трассы «Таврида»в районе посёлка Зуя. Как установили учёные, пещера начала формироваться примерно 5 млн лет назад. Здесь было обнаружено крупнейшее в России скопление костных останков древних животных, а также более десятка уникальных минералов, впервые найденных в России.

«Пещера Таврида — поистине уникальный подземный объект, который поможет узнать больше о доисторическом прошлом Крыма. Ее открытие дает новые возможности для развития и Крымского федерального университета, и Белогорского района, и Республики Крым. Уверен, что пещера станет популярным туристическим объектом как для крымчан, так и для гостей полуострова. В будущем здесь будет создана вся необходимая инфраструктура, которая сделает это место максимально удобным для посещения. Кроме того, это первый и пока что единственный в России пещерный маршрут, доступный для маломобильных граждан», — прокомментировал открытие пещеры для посетителей глава Крыма Сергей Аксёнов.

Протяжённость пещеры составляет около двух тысяч метров, в том числе для экскурсий открыто 485 м. После дальнейшего изучения протяжённость пещеры может составить более 10 км. Для туристов в пещере создано 11 обзорных площадок, экспозиции из останков животных, горных пород, голограммы зверей со звуковым сопровождением, установлено современное «умное» освещение.