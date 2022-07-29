В Крыму для посетителей открывают пещеру «Таврида»
Симферополь, 29 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Пещера «Таврида», обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе Республики Крым, с 29 июля открывается для посещения жителями и гостями полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
Пещера была обнаружена летом 2018 года при строительстве федеральной транспортной трассы «Таврида»в районе посёлка Зуя. Как установили учёные, пещера начала формироваться примерно 5 млн лет назад. Здесь было обнаружено крупнейшее в России скопление костных останков древних животных, а также более десятка уникальных минералов, впервые найденных в России.
Протяжённость пещеры составляет около двух тысяч метров, в том числе для экскурсий открыто 485 м. После дальнейшего изучения протяжённость пещеры может составить более 10 км. Для туристов в пещере создано 11 обзорных площадок, экспозиции из останков животных, горных пород, голограммы зверей со звуковым сопровождением, установлено современное «умное» освещение.