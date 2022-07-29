Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области разработают проектную документацию для ремонта места через реку Тимерсянка. По итогам аукциона стоимость контракта снижена на 17,7% и составила 2,08 млн рублей. соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, Передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация Тимерсянского сельского поселения Цильнинского района. Речь идёт о подготовке проектно-сметной документации для ремонта моста через реку Тимерсянка в селе Верхние Тимерсяны. Данное сооружение протяжённостью более 41 метра и шириной в 7 метров расположено в 1 км от дороги Цивильск — Ульяновск — Верхние Тимерсяны и нуждается в ремонте.

Начальная цена контракта составляла 2 528 728,6 рубля. По результатам электронного аукциона стоимость снижена на 448 728,6 рубля (-17,7%) — до 2 080 000 рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета.

Как следует из документа, контракт заключён с обществом «Кировмостдорпроект» (Кировская область). Срок исполнения обязательств — 150 дней.