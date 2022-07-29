Ульяновск, 29 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Цильнинском районе Ульяновской области разработают проектную документацию для ремонта места через реку Тимерсянка. По итогам аукциона стоимость контракта снижена на 17,7% и составила 2,08 млн рублей. соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, Передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является администрация Тимерсянского сельского поселения Цильнинского района. Речь идёт о подготовке проектно-сметной документации для ремонта моста через реку Тимерсянка в селе Верхние Тимерсяны. Данное сооружение протяжённостью более 41 метра и шириной в 7 метров расположено в 1 км от дороги Цивильск — Ульяновск — Верхние Тимерсяны и нуждается в ремонте.

Начальная цена контракта составляла 2 528 728,6 рубля. По результатам электронного аукциона стоимость снижена на 448 728,6 рубля (-17,7%) — до 2 080 000 рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета.

Как следует из документа, контракт заключён с обществом «Кировмостдорпроект» (Кировская область). Срок исполнения обязательств — 150 дней.