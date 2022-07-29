Москва, , 09:24 — REGNUM По предварительным данным, причиной пожара в хостеле на улице Алма-Атинская на юге Москвы стал аварийный режим работы энергосети, передаёт 29 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар в доме Kaluga.sledcom.ru

Проживающие в хостеле предпринимали попытки самостоятельно потушить пожар, но пламя быстро распространилось.

По словам очевидцев, в горящем помещении на первом этаже стояли решетки на всех окнах, а эвакуационный выход из хостела был заблокирован, что привело к гибели восьми человек.

ИА REGNUM сообщало, 28 июля около полуночи в общежитии на улице Алма-Атинской в Москве произошел пожар. В результате погибли восемь человек.

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