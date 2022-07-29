Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя. Об этом 28 июля сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Никита Третьяков ИА REGNUM Площадь Мира и Свободы в Мариуполе

Благодаря помощи петербуржцев и Смольного на улицах города в Донецкой народной республике курсирует общественный транспорт, который Мариуполь получил от Северной столицы в подарок. При этом жители города уже активно гуляют в парках.

«Сегодня на стройках, которые ведёт Санкт-Петербург, работают более 1500 человек, к нормальной жизни город возвращают сотни машин спецтехники, разобраны завалы, вывозится мусор», — отметил Пиотровский.

Он добавил, что специалисты также возвращают в дома электричество и воду. На территориях дворов скоро оборудуют спортивные площадки. В городе восстановится культурная жизнь.

Напомним, что Петербург к началу учебного года отправил гуманитарную помощь для школьников из Мариуполя. Дети получат форму, игрушки, средства личной гигиены.