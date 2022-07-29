Якутск, 29 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Алданском районе Якутии, в восьми километрах от села Улу полицейские нашли семью Марковых с двумя детьми. Якутяне отдыхали и собирали ягоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Читайте также: В Якутии пропала семья с двумя детьми

Телефоны Елены и Степана Марковых находились вне зоны действия сети, поэтому их потеряли родственники. На отдых супруги уехали 25 июля с двумя дочерьми 8 и 10 лет. Местонахождение людей установил участковый уполномоченный полиции города Томмот ОМВД России по Алданскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, семейная пара с дочками поехала за ягодами в Якутии и не вернулась. Вестей от них не было в течение четырёх суток, родственники забеспокоились.