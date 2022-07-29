Иркутск, 29 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Три человека спасены на пожаре в городе Иркутске утром 29 июля, сообщает телеграм-канал областного ГУ МЧС РФ.

МЧС Пожар в Иркутске

Очаг возник в квартире 5-этажного дома на улице Просвещения. В 08:02 местного времени поступило сообщение о задымлении в подъезде. На момент прибытия пожарных из квартиры на первом этаже шёл дым. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. Во дворе находилась и пострадавшая женщина 1937 года рождения, хозяйка квартиры, которая получила отравление угарным газом и была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Пожарными с верхних этажей были спасены три человека, в том числе мужчина с ограниченными физическими возможностями, проживающий над горевшей квартирой.

Пожар произошел в однокомнатной квартире на первом этаже. В течение 15 мин продолжалась борьба с огнём. Через час последствия пожара были ликвидированы и жильцы смогли вернуться в дом. В квартире повреждены домашние вещи на площади 15 кв. м. , квартира закопчена.

Дознаватели, осмотрев место происшествия, установили предварительную причину пожара — короткое замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, за 7 месяцев 2022 года в Иркутской области при пожарах погибли 115 человек, за этот же период 2021 года — 104 человека. 118 человек получили травмы на пожарах в этом году, в прошлом — 132 человека.

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