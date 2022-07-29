Херсон, 29 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Боевики ВСУ в ночь на 29 июля обстреляли Херсонскую область, заявил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Действительно, попытки обстрелов есть, но работает система ПВО, она усилена со стороны и Антоновского моста, и Каховской ГЭС. Не прекращаются обстрелы, но по большому счёту они нейтрализованы. Разрушений серьёзных нет», — сказал он ТАСС.

Стремоусов добавил, что российские системы ПВО перехватили большую часть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в Херсонской области более 130 боевиков ВСУ.

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