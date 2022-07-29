Вашингтон, 29 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Группа членов палаты представителей Конгресса США уже в ближайшее время намеревается внести на рассмотрение законопроект о признании России «государством — спонсором терроризма». Об этом сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Такая инициатива исходит от конгрессменов Теда Лье (штат Калифорния), Джо Уилсона (штат Южная Каролина), Джареда Голдена (штат Мэн), Адама Кинзинджера (штат Иллинойс) и Тома Малиновски (штат Нью-Джерси).

В законопроекте говорится, что Российская Федерация должна быть квалифицирована «как страна, правительство которой признано неоднократно оказывавшим поддержку актам международного терроризма». При этом издание отмечает, что инициатива конгрессменов идёт вразрез со сделанными ранее заявлениями Конгресса США, по которым они согласились с передачей компетенции по вопросу объявления России страной, якобы «спонсирующей терроризм», Государственному департаменту США.

С помощью законопроекта, отмечает Politico, конгрессмены хотят надавить на Госдепартамент США и президента США Джо Байдена в случае, если их решение по внесению России в американский список «спонсоров терроризма» не удовлетворит представителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля американская палата представителей (Сенат — верхняя палата парламента страны) приняла резолюцию с призывом к Госдепу США признать Россию страной — спонсором терроризма. В документе американские сенаторы обвиняют Россию в якобы проведении кампании террора и применении силы против мирных жителей во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов на территории Сирии, поддержке республик Донбасса.

Также в резолюции отмечается, что Сенат США рассматривает действия правительства РФ, совершённые по указанию президента РФ Владимира Путина, «как спонсирование террористических актов».

В Совете Федерации осудили такие призывы американских конгрессменов. Как заявил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, это «ещё больше углубит пропасть в отношениях между странами».