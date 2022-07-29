Пекин, 29 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Китай начал военные учения в Южно-Китайском море. Об этом 29 июля сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун, у побережья которой проходят учения.

Serg!o Южно-Китайское море .Спутниковый снимок

Отмечается, что учения будут проходить в течение двух дней — 29 и 30 июля.

Они будут проведены в западной части пролива Цюнчжоу, отделяющего побережье провинции Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, который находится к югу от провинции Гуандун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что вмешательство в дела Китая недопустимо, тем более по вопросу территорий.