Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Компания Eldridge Industries берет на себя управление премией «Золотой глобус», которая станет частным предприятием, отдельным от благотворительных и филантропических программ Голливудской ассоциации иностранной прессы, сообщает 28 июля журнал Variety.

Mark Fugarino Голливуд

Члены ассоциации проголосовали за передачу прав компании Eldridge во главе с предпринимателем Тоддом Боэли. Боэли, недавно приобретший футбольный клуб «Челси» у бизнесмена Романа Абрамовича, с 2021 года временно исполнял обязанности директора ассоциации.

«Это исторический момент для Голливудской ассоциации иностранной прессы и «Золотого глобуса», — сказала президент ассоциации Хелен Хёне. — Мы сделали решительный шаг вперед, чтобы трансформироваться и адаптироваться к этому всё более конкурентному экономическому ландшафту как для премий, так и для журналистского рынка».

Как следует из заявления ассоциации, Eldridge создаст новую частную компанию, которая получит все права на интеллектуальную собственность «Золотого глобуса» и будет «осуществлять надзор за профессионализацией и модернизацией премии».

Это решение было принято после почти года скандалов и неразберихи вокруг 80-летней организации, состоящей примерно из 100 журналистов. Ее неоднократно обвиняли в коррупции, расизме и дилетантстве.

Это привело к бойкоту премии со стороны Голливуда, в результате чего в 2022 году канал NBC снял с эфира церемонию вручения «Золотых глобусов».