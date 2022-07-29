Уфа, 29 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. 80 выпускников написали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов по итогам основного периода в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Сообщается, что средние баллы по региону увеличились по обществознанию, физике, истории, английскому, французскому и немецкому языку. При этом выше средних результатов ЕГЭ по России по девяти учебным предметам: информатика, география, математика, история, физика, химия, обществознание, английский язык, биология.

Отмечается, что в 2022 году в республике увеличилось число мультибалльников. Так, выпускница гимназии № 2 в г. Октябрьский набрала 100 баллов по русскому языку и литературе, выпускница гимназии №3 г. Дюртюли получила 100 баллов по русскому языку и химии, выпускница школы в селе Кенгер-Менеуз Бижбулякского района набрала 100 баллов по биологии и химии, выпускник лицея №153 г. Уфы — по информатике и ИКТ, а также по математике (профильный уровень).

«В 2022 году также продолжается выплата премий учителям общеобразовательных организаций, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, в размере 50 тысяч рублей каждому учителю независимо от количества стобалльников», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Азата Бадранова.

Сообщается, что в текущем году также продолжится выплата премии в размере 150 тысяч рублей участникам ЕГЭ, которые набрали 100 баллов по результатам экзаменов и поступили в организации высшего образования, расположенные в Башкирии, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Отмечается, что в Башкирии в текущем году на участие в едином госэкзамене были зарегистрированы 17 545 участников, включая 16 357 выпускников 2022 года.