Москва, , 09:15 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале 29 июля поведал о некоторых тонкостях поведения на российском рынке американского производителя питания Kraft Heinz, объявившем о сокращении своего присутствия:

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Компания выставила на продажу бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тыс т продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 млрд руб. Покупатель, как считают, в Россельхозбанке, найдется без проблем.

В России, помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, который приносит Kraft Heinz основную часть выручки в России, концерн не продает.

Вот так, основную часть прибыли оставляем себе, мелочевку распродаем. На сколько это понравится власти — вопрос открытый. Нам точно не по нраву».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что из-за кризиса, возникшего из-за военных действий РФ на Украине, Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие на российском рынке, известил «Ъ».