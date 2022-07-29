Биробиджан, 29 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Еврейская автономия готовится к Восточному экономическому форуму-2022. Регион будут представлять на мероприятии восемь человек во главе с губернатором Ростиславом Гольдштейном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе областного правительства.

ИА REGNUM ВЭФ

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Делегация намерена подписать более пяти соглашений. В павильоне региона инвесторам представят планы по освоению Кимканского и Сутарского железорудных запасов, Савкинского и Тополихинского участка Союзного месторождений полезных ископаемых, а также проект создания биоинжинирингового и медицинского кластеров.

«В проводимых культурных и спортивных мероприятиях будет задействовано около 100 человек», — отметили в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортные и инфраструктурные проекты готовится представить Амурская область на Восточном экономическом форуме-2022. Цель — обеспечить максимальное взаимодействие со странами Азиатско-тихоокеанского региона.