Бухарест, , 09:14 — REGNUM Правительство Румынии объявило о начале реализации государственной программы по выделению 40 млн евро на предоставление медицинских услуг так называемым «маргинальным слоям населения» страны. Об этом 29 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут распределены между региональными фельдшерско-акушерскими пунктами, сотрудники которых, в свою очередь, станут оказывать регулярную медпомощь лицам без определенного места жительства, а также лицам, не имеющим страхового полиса.

Кроме того, в ряде регионов Румынии планируется построить новые больницы для малоимущих граждан.

Напомним, в настоящее время доступа к качественной медицине в Румынии не имеют более 2 млн человек.