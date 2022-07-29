Новокузнецк, Кемеровская область, 29 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова хирурги удалили из живота пациентки злокачественную опухоль весом 12 кг. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Михаил Нестеров. Портрет хирурга С. С. Юдина

По словам Кузнецова, 55-летняя женщина попала в больницу на консультативный приём, когда стало трудно дышать и ходить. Ещё в феврале она заметила, что живот становится всё больше. Выяснилось, что новообразование лежит на сосудах и сдавливает все внутренние органы.

«Открытое хирургическое вмешательство — уникальную операцию провели врачи-хирурги Константин Хохлов и Сергей Дроздов, — рассказал в своём телеграм-канале Сергей Кузнецов. — За свою практику с таким размером опухоли врачи-хирурги столкнулись впервые».

Сейчас женщина продолжает лечение в новокузнецком онкодиспансере.