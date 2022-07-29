Новокузнецкие хирурги удалили из живота женщины 12-килограммовую опухоль
Новокузнецк, Кемеровская область, 29 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова хирурги удалили из живота пациентки злокачественную опухоль весом 12 кг. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
По словам Кузнецова, 55-летняя женщина попала в больницу на консультативный приём, когда стало трудно дышать и ходить. Ещё в феврале она заметила, что живот становится всё больше. Выяснилось, что новообразование лежит на сосудах и сдавливает все внутренние органы.
«Открытое хирургическое вмешательство — уникальную операцию провели врачи-хирурги Константин Хохлов и Сергей Дроздов, — рассказал в своём телеграм-канале Сергей Кузнецов. — За свою практику с таким размером опухоли врачи-хирурги столкнулись впервые».
Сейчас женщина продолжает лечение в новокузнецком онкодиспансере.