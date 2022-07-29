Воронеж, , 09:12 — REGNUM Отдать под строительство крупного промышленного производства планируют власти Воронежской области бывшую территорию Воронежской атомной станции теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам посещения губернатором Александром Гусевым 28 июля этой площадки.

Площака ВАСТ Пресс-служба правительства Воронежской области

После сноса недостроенной станции теплоснабжения концерн «Росэнергоатом» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») заявил о готовности безвозмездно передать площадку ВАСТ общей площадью 8,5 га в собственность правительства Воронежской области. На площадке остались три три фундаментные плиты, насосная станция, два резервуара, компрессорная станция, цех химводоочистки, административное здание и три площадки. В настоящее время ведётся подготовка пакета документов по передаче данного имущества. После приема объектов недвижимого и движимого имущества «Росэнергоатом» в собственность Воронежской области территориальное управление Росимущества сформирует земельные участки под принятыми в собственность области объектами недвижимости с целью последующей их передачи из федеральной собственности в собственность области.

Глава региона Александр Гусев отметил, что монолитный фундамент, который остался на площадке, значительно удешевит и упростит потенциальные монтажные работы.

«Можно поставить легкие конструкции, корпуса и размещать оборудование, не сильно заморачиваться с фундаментами, что удешевляет проект. Будем искать вариант для какого-то серьезного производства, используя возможность наличия такой бетонной плиты. То, что это будет промышленная площадка — сомнений нет, другого использования не будет», — сказал губернатор.

Воронежскую атомную станцию теплоснабжения (ВАСТ) начали строить в конце 1980-х годов, в 1990-м строительство было заморожено. Только в 2015 году было принято решение о ликвидации ВАСТ. Завершились работы по демонтажу в мае 2022 года.