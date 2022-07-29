Под Белгородом две школьницы совершили суицид
Посёлок городского типа Ровеньки, Белгородская область, 29 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Тела двух девочек-подростков обнаружены накануне в парке в Ровеньках Белгородской области, сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парк
О гибели 13-летних школьниц стало известно в социальных сетях. По данным источника, одна из девочек оставила предсмертную записку, в которой просила прощения у матери.
Обстоятельства смерти детей устанавливают правоохранительные органы.