Посёлок городского типа Ровеньки, Белгородская область, 29 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Тела двух девочек-подростков обнаружены накануне в парке в Ровеньках Белгородской области, сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

О гибели 13-летних школьниц стало известно в социальных сетях. По данным источника, одна из девочек оставила предсмертную записку, в которой просила прощения у матери.

Обстоятельства смерти детей устанавливают правоохранительные органы.