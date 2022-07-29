Бухарест, , 09:12 — REGNUM Житель уезда Бузэу на юго-востоке Румынии выиграл в государственную лотерею 55,3 тысячи леев ($12 тыс.). Об этом 29 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, «счастливый билет» был приобретен на одной из местных автозаправочных станций. Имя победителя не разглашается.

По мнению независимых экспертов, в условиях экономического кризиса в Румынии санкционированные государством азартные игры являются для многих румын единственным источником дохода.