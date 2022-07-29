Кишинёв, , 09:11 — REGNUM Молдавские фермеры, которые имею возможность хранить урожай, приостановили экспорт пшеницы из-за низких цен на нее. Об этом на телеканале JurnalTV сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля.

Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

«Экспорт очень слабый, объемы очень маленькие. Падение цен началось две недели назад и связано с тем, что идет уборка урожая и пшеницы много», — сказал Боля.

Он добавил, что на цены повлиял и большие объемы зерновых, собранные в России, США и Канаде. Кроме того, цены снизились после того, как Украина начала экспортировать пшеницу в Румынию. В итоге молдавские фермеры решили не продавать урожай, пока цены не вырастут.

Стоит отметить, что в Молдавии летом началась сильная засуха. Это ставит под угрозу урожаи кукурузы, подсолнечника и свеклы. Пшеницы, собранной этим летом, должно хватить для самообеспечения страны.

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