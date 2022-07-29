Циндао, Китай, 29 июля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо углублять сотрудничество для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности. Об этом 29 июля заявил начальник управления КНР по делам издания Ду Чжаньюань, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС в Циндао.

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«В условиях многочисленных сложных и многогранных изменений в международной ситуации, включая пандемию и российско-украинский конфликт, для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности еще сильнее необходимо, чтобы страны ШОС укрепляли взаимное доверие и углубляли сотрудничество», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что странам ШОС необходимо укреплять диалог и добиваться консенсуса, на также непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития.

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