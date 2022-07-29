Киев, 29 июля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Боевые машины поддержки танков «Терминатор» показали себя хорошо во время спецоперации на Украине и в Донбассе. Об этом 29 июля в интервьюИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Андрей Черкасский ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

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«Очень хорошие отзывы об этой машине. Правда, неясна организационно-штатная структура, то, как будут строиться подразделения, в которых БМПТ будет нести штатную службу», — заявил эксперт.

Подготовка личного состава для этих машин тоже пока организована явочным порядком, учебный курс ещё не разработан, отметил Крамник.

«Но машина использовалась в СВО, и показала очень хорошие результаты», — заключил эксперт.