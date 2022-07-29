Томск, , 09:04 — REGNUM В колледжах и техникумах Томской области в 2022 году открыто 6 тыс. бюджетных и 4 тыс. коммерческих мест. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, выпускники школ могут поступить до 14 августа.

Студенты Ktzn.volgograd.ru

По данным на 28 июля, в 33 организации профессионального образования поступило более 23 тыс. заявлений, в том числе 19 тыс. — на бюджетные места. То есть конкурс составляет более трёх человек на одно место.

В число наиболее популярных специальности вошли разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений, бурение нефтегазовых скважин, программирование, эксплуатацию электрического и электромеханического оборудования, а также «Сестринское дело». Конкурс по ним достигает семи человек на место.