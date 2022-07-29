Владивосток, 29 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Во Владивосток накануне прибыли 93 бойца из Якутии, чтобы влиться в добровольческий отряд «Тигр», сформированный для участия в специальной военной операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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29 июля добровольцы из Якутии уехали на Кадамовский полигон в Ростовской области, где будут проходить подготовку и ждать приморцев. После воссоединения отряд «Тигр» отправится в зону боевых действий.

На данный момент в батальоне тренируются 65 приморских бойцов. С ними занимаются инструкторы по армейской тактической стрельбе. В плане занятий значатся одиночная подготовка, отработка приемов стрельбы из различных положений, занятия по бою в городе, занятия по медицинской подготовке, а также действия в составе подразделения

В ближайшее время батальон закончит подготовку.

Доброволец с позывным «Косметолог» рассказал, почему он вступил в отряд:

«Многие друзья служат в армии и стали добровольцами, я тоже решил внести свой вклад в общее дело. Семья, по большей части, меня поддержала».

Отмечается, что Приморье вышло на первое место в Восточном военном округе и попало в пятерку лучших регионов страны по набору добровольцев и введенным преференциям для военнослужащих и их семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Югре объявлен набор в именные подразделения для участия в специальной военной операции на территориях республик Донбасса и Украины.