Иркутск, 29 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. На территории Иркутской области за прошедшие 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 4010 техногенных пожаров. Как сообщает 29 июля телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ, это на 221 случай больше, чем за такой же период 2021 года. При пожарах погибли 115 человек, за этот же период прошлого года — 104 человека. 118 человек получили травмы на пожарах в этом году, в прошлом — 132 человека.

ИА REGNUM Пожар

На особом контроле надзорных органов находятся 9 муниципальных образований, где в этом году происходит одновременно рост количества пожаров и числа погибших. Это областной центр, где с начала года зарегистрировано 523 пожара, погибли 16 человек. В Иркутском районе зарегистрировано 383 пожара, на которых погибли 14 человек. В Тайшетском районе произошло 156 пожаров, погибли 9 человек. Также в этом списке Чунский, Ольхонский, Качугский, Эхирит-Булагатский районы, города Тулун и Саянск.

Рост пожаров зарегистрирован в 13 муниципальных образованиях: Нижнеудинский, Баяндаевский, Братский, Ангарский, Осинский, Усольский, Шелеховский, Нукутский, Жигаловский, Черемховский, Заларинский, Куйтунский и Боханский районы.

Увеличение числа погибших на пожарах людей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано в Усть-Удинском, Аларском, Бодайбинском, Зиминском, Балаганском, Слюдянском районах, в городах Зима и Братск. В городах Усть-Илимске и Усолье-Сибирском наблюдается рост травмированных на пожарах людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 17-этажного железобетонного дома на улице Баумана в Иркутске. На момент прибытия первого подразделения из квартиры шёл дым. Из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 15 жильцов, хозяин отсутствовал.

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