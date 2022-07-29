Тайбэй, , 09:02 — REGNUM Тайвань стремится укрепить сотрудничество с США в сфере безопасности. Об этом 29 июля заявили в МИД острова по итогам состоявшегося телефонного разговора лидеров США и КНР Джозефа Байдена и Си Цзиньпина.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что сразу после завершения переговоров американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы. Так, как отмечается, американский лидер заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остаётся неизменной, и подчеркнул, что Вашингтон решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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«Мы будем и впредь углублять тесное партнёрство в области безопасности между Тайванем и США, совместно защищать основанный на правилах международный порядок и содействовать обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, а также мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявили в МИД Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись 28 июля и длились более двух часов.

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