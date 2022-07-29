Ставрополь, 29 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Если на 1 июля число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляло 71 человек в сутки, то, по данным на 28 июля, их число выросло вдвое, составив 140 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Растет и число госпитализированных. Ежедневно в течение последней недели на лечение в ковид-стационары направляли от 14 до 30 человек. Лишь 25 июля был зафиксирован самый маленький прирост пациентов госпиталей — всего два человека.

За все время пандемии коронавируса в Ставропольском крае заболели этой опасной болезнью 200 983 жителя. Не удалось спасти 7092 из них.