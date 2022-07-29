Уфа, , 09:07 — REGNUM Предостережение министру природопользования и экологии Башкирии о недопущении срывов срока исполнения национального проекта объявил природоохранный прокурор региона. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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Сообщается, что сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры проверили соблюдение законодательства при реализации нацпроекта «Экология».

В ходе проверки они установили, что министерство природопользования и экологии региона заключило госконтракты на выполнение проектных работ по ликвидации несанкционированных свалок в городах Благовещенск, Кумертау и Давлеканово, а также по возведению межмуниципального центра обращения с отходами в Кугарчинском районе.

«Проведенные надзорные мероприятия показали отклонения по срокам их исполнения, что в дальнейшем может повлечь срыв запланированных в рамках контрактов мероприятий. В этой связи природоохранный прокурор объявил министру природопользования и экологии предостережение о недопустимости нарушения законодательства», — сообщает пресс-служба.