Вашингтон, 29 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, при этом в текущем кризисе виноват не президент России Владимир Путин, а глава Белого дома Джо Байден. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Мы [США] требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку», — сказал он.

Риттер добавил, что мир населяют и другие люди со своими суверенными интересами, однако именно Вашингтон пытается навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом.

Он также напомнил о неоднократных попытках Байдена переложить ответственность за текущий кризис на Путина.

«Это не так. Виноват Джо Байден», — заключил офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что утверждения президента США Джозефа Байдена о том, что в росте цен на топливо в стране виновен российский лидер Владимир Путин, уже не вызывают доверия у американцев.

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