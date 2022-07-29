Бывший офицер разведки США вступился за Путина и обвинил в кризисе Байдена
Вашингтон, 29 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, при этом в текущем кризисе виноват не президент России Владимир Путин, а глава Белого дома Джо Байден. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер добавил, что мир населяют и другие люди со своими суверенными интересами, однако именно Вашингтон пытается навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом.
Он также напомнил о неоднократных попытках Байдена переложить ответственность за текущий кризис на Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что утверждения президента США Джозефа Байдена о том, что в росте цен на топливо в стране виновен российский лидер Владимир Путин, уже не вызывают доверия у американцев.
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