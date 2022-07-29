Молдавия, 29 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Урожая пшеницы в Молдавии хватит на то, чтобы обеспечить потребности страны на ближайший год. Об этом на телеканале JurnalTV сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.

Government.ru Пшеница

Он сообщил, что в течение недели уборку урожая должны закончить. Уже можно спрогнозировать, сколько зерна будет в стране.

«У нас внутреннее потребление составляет 330 тысяч тонн, и еще 150 тысяч тонн приходится на фуражную пшеницу. В этом году, по прогнозам, мы ожидаем около 700–800 тысяч тонн пшеницы», — сказал глава минсельхоза.

Напомним, в 2021 году в Молдавии собрали 1,5 млн тонн пшеницы. В 2020 году результат был гораздо хуже — менее 0,6 млн тонн.