Цюрих, Швейцария, , 08:56 — REGNUM Три азиатских слона в зоопарке Цюриха за месяц погибли от страшного слоновьего вируса, и специалисты не знают, как его остановить, передает 28 июля агентство France-Presse.

Слон Pixabay.com

В зоопарке крупнейшего города Швейцарии в огромном слоновьем вольере осталось лишь пять слонов из восьми.

Двухлетний самец Умеш стал первой жертвой эндотелиотропного герпесвируса слонов в конце июня, а вскоре за ним последовала его восьмилетняя сестра Омиша. В субботу 23 июля умерла пятилетняя самка Рувани.

Они молниеносно погибли от герпесвируса, от которого у молодых азиатских слонов начинается внутреннее кровотечение и отказывают органы. В неволе этот вирус является «основной причиной смерти слонов в возрасте от двух до восьми лет», сказал AFP куратор зоопарка Паскаль Марти.

Герпесвирус находится в латентном состоянии почти у всех слонов, как в дикой природе, так и в неволе, но в некоторых случаях внезапно становится смертельным, убивая своих жертв за несколько дней.

«Мы до сих пор не знаем, почему и когда это происходит», — сказал Марти.

Пятерым оставшимся в зоопарке азиатским слонам — все они уже взрослые — разрешили провести несколько часов вокруг останков своих погибших членов семьи.

«Особенно обидно, что мы бессильны против этого вируса, несмотря на лучшее ветеринарное обслуживание в университетской больнице для животных в Цюрихе», — заявил директор зоопарка Северин Дрессен.

Вакцины не существует, а противовирусные препараты не очень эффективны, и даже при своевременном лечении выживает лишь около трети больных слонов.

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