Минусинск, Красноярский край, 29 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Минусинске и Енисейске Красноярского края стартовала подготовка к ликвидации крупных несанкционированных свалок. Площадь свалок в границах городов превышает 30 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

Подрядчик к настоящему времени уже провёл изыскательные работы. На следующем этапе будет разработан проект ликвидации и утверждена стоимость работ. В эту работу власти намерены вовлечь горожан.

По словам замминистра экологии края Юлии Гуменюк, общественные обсуждения проектов пройдут в каждом городе.

«Жителям этих городов подрядчик представит несколько вариантов ликвидации свалок. Заслушав доклады специалистов, горожане смогут выбрать оптимальный подход к выполнению работ, высказать свои предложения по внесению изменений в проекты», — отметила она.