Иркутск, , 08:54 — REGNUM На утро 29 июля в лесном фонде в Иркутской области действуют два пожара на площади 430 га, — сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Возгорания находятся на севере Катансгского района, в других территориях региона очагов не зафиксировано.

«За сутки мы увеличили на 24 человека группировку, задействованную в тушении этих очагов. Сегодня вертолетами доставим еще 20 пожарных-десантников. Но людям приходится работать в очень тяжелых условиях В зоне действия лесных пожаров сложились неблагоприятные погодные условия: температура воздуха достигла плюс 40 градусов. Причиной лесных возгораний стало прохождение грозового фронта, огонь усилен порывами ветра», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Там же, в Катангском районе, продолжается окарауливание одного локализованного очага площадью 208 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 июля в Иркутской области действовало одно возгорание в лесу на площади пять гектаров.

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