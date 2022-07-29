Синоптики ожидают в Москве до 25 градусов тепла
Москва, 29 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве ожидается до 25 градусов выше нуля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва. Летняя погода.
Он рассказал, что в Москве и Подмосковье ожидаются переменная облачность без осадков, характер погоды обусловлен влиянием западного антициклона.
«Температура максимальная в столице плюс 23 — плюс 25 градусов, по области от плюс 21 до плюс 26», — приводит слова Синенкова РИА Новости.