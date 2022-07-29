Курган, 29 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Кургане разгорелась дискуссия о возможном строительстве в регионе первого крематория. Местные православные не поддерживают строительство крематория, так как сжигание усопших противоречит христианскому вероучению, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Jambonewspot.com Крематорий

«Сжигание покойников распространено у языческих народов, потом что для них человеческое тело — это темница души, грубая оболочка, от которой нужно избавиться», — отметил председатель епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Плохов.

Священнослужитель напомнил, что у христиан совершенно другое отношение к человеческой природе.

«Её освятил и прославил Сам Бог, воплотившись 2000 лет назад на земле. И тело в христианстве почитается как храм Божий, который недопустимо разрушать и уничтожать. Христианская церковь всегда почитала мощи святых как чудесное свидетельство о грядущем всеобщем воскресении. Христиане с древних пор предавали усопших земле с верой в то, что Бог из праха и тления восстановит тело каждого человека», — пояснил отец Алексий Плохов.

Он задаётся вопросом, если люди вопреки христианской традиции сознательно хотят уничтожать тела своих близких и родных после смерти, то зачем тогда они обращаются в храмы с просьбой об отпевании? Исключение для кремации христиан, по мнению Плохова, может быть в странах, где запрещено погребение или когда невозможна транспортировка усопшего на дальнее расстояние.

«В Кургане уже действовали подпольные крематории, где сжигали медицинские отходы, ампутированные человеческие конечности и мертвых животных. Чтобы не привлекать внимания, они работали по ночам, однако, гарь и зловония расползались по всей округе, что и вызвало недовольство местных жителей. Гарантировать, что официальный крематорий не будет выполнять «дополнительные» заказы, сейчас не может никто. Тем более с такими случаями уже сталкивались в российских регионах», — подытожил священник.

Тем временем власти Кургана уже определили территорию под первый в регионе крематорий возле микрорайона Зайково.