Ростов-на-Дону, , 08:52 — REGNUM Почти 21 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли границу с Россией за сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области 29 июля.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации с начала специальной военной операции эвакуированы 2 млн 924 тыс. 526 человек, в том числе около 464 тыс. детей.