Уфа, 29 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Завод по производству дорожных бордюров намерены создать в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба корпорации развития Башкирии.

Бордюр

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Отмечается, что члены инвестиционного комитета региона одобрили проект по созданию в Учалинском районе завода по производству плит из белого гранита и дорожных бордюров. На реализацию данного проекта планируется направить 70 млн рублей и создать 30 рабочих мест.

Сообщается, что данную производимую продукцию намерены использовать также для благоустройства и отделки индивидуальных жилых домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что завод по производству тротуарной плитки, дорожных бордюров и облицовочного кирпича намерены создать территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк» Башкирии.