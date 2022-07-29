Ставрополь, 29 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Георгиевского округа, которую обвиняют в систематическом истязании несовершеннолетнего инвалида. Женщина взяла ребенка под опеку в детском доме, однако с обязанностями по его воспитанию и уходу за мальчиком не справилась.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

В апреле 2022 года в ряде СМИ появились фотографии девятилетнего ребенка, запертого в полуподвальном помещении в селе Обильном Георгиевского городского округа. Его «мать» кормила мальчика, выдавая еду сквозь прутья железной решетки, а спал несовершеннолетний на полу.

Эти сообщения проверили правоохранительные органы. Они подтвердились. Мальчика забрали у приемной матери, вернули в детский дом, а женщина стала фигуранткой уголовного дела, её арестовали. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.