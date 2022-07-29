Кемерово, , 08:49 — REGNUM В кемеровской деревне Старочервово водитель автобуса в ответ на возмущения пассажиров сняла штаны. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в социальной сети «ВКонтакте».

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«В деревне Старочервово водитель автобуса №165 высадила пассажиров и отказалась их везти. На вопросы, почему не повезёт, она не отвечала, только грубила, а в итоге сняла штаны, продемонстрировав свою пятую точку. И на это смотрели дети», — рассказала подписчица паблика «Инцидент Кузбасс».

Подписчиков возмутило такое поведение. По их словам, неизвестно, что в следующий раз взбредёт в голову этому водителю.