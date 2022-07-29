Шелехов, Иркутская область, , 08:48 — REGNUM Иркутские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по мошеннической статье. Как сообщает 29 июля телеграм-канал областного ГУ МВД РФ, жертвой стал 22-летний житель Шелехова. Он рассказал оперативникам о том, что в январе 2022 года в одном из популярных сообществ социальных медиа познакомился с девушкой. Она сообщила, что является жительницей Иркутска и ей 23 года. Спустя месяц виртуального общения собеседница начала отправлять респонденту откровенные фото и видео, после чего их общение неожиданно прервалось.

Телефонное мошенничество

В июле шелеховчанин получил сообщение с незнакомого электронного адреса. Автором его была любительница интимных фото. Она заявила, что при знакомстве преувеличила свой возраст и на самом деле является несовершеннолетней. Вместе с откровением незнакомка прислала скриншоты их переписки. За так называемое молчание, чтобы дело не дошло до полиции, она потребовала от заявителя 30 тысяч рублей.

Вскоре после получения денежных средств аферистка написала, что её мать всё-таки написала заявление в полицию. Чтобы не нести ответственность за совращение несовершеннолетней, молодому человеку предложили перевести ещё 200 тысяч рублей. Однако когда мошенница, отказалась назвать номер отдела полиции, в который с ее слов было подано заявление, потерпевший понял, что его обманули и обратился в дежурную часть.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

«Идти на поводу у шантажистов категорически запрещается, потому что преступники понимают, что вы попались на их уловку и будут выставлять новые требования», — подчеркнула заместитель начальника следственного отдела МВД России по Шелеховскому району Анна Лаврентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях иркутские правоохранители известили об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Барнаула, совершившего серию мошенничеств в Братске.

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