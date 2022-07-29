Донецк, 29 июля 2022, 08:47 — REGNUM Украинские боевики за 10 минут обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки один человек погиб, 22 человека, в том числе один ребёнок, получили ранения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками.
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