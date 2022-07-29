Тирасполь, 29 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) задержали гражданина Украины, который признался, что участвовал в подготовке провокации. Об этом 28 июля сообщает телеканал ТСВ.

Цитата из кф «Урок Истории». реж. Лео Арнштам, Христо Писков. 1965. Болгария, СССР Провокатор

По данным журналистов, силовики задержали бывшего украинского пограничника 1973 года рождения, проживающего в Одесской области. Он покупал и вывозил на Украину комплекты военной формы приднестровских пограничников, включая шевроны и другие знаки различия.

«По имеющейся информации, Константин Лукша является руководителем украинского общественного объединения «Сербские патриоты». Данная организация оказывает содействие пограничным военным формированиям Украины», — сказал сотрудник МГБ журналистам.

Сообщается, что задержанный в ходе допроса признал, что покупал форму для совершения провокации. Ему поручил это делать родственник, который служит пограничником на Украине.

Напомним, в апреле в Приднестровье с помощью БПЛА были совершены два взрыва на территории воинской части. Неизвестные также обстреляли из гранатомётов здание МГБ и подорвали две радиоантенны в посёлке Маяк. В июне на территории воинской части приднестровских миротворцев дрон сбросил два взрывных устройства. Во всех этих случаях есть подтверждения о причастности украинской стороны.