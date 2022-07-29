В Приднестровье сообщили о срыве провокации, готовившейся на Украине
Тирасполь, 29 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) задержали гражданина Украины, который признался, что участвовал в подготовке провокации. Об этом 28 июля сообщает телеканал ТСВ.
По данным журналистов, силовики задержали бывшего украинского пограничника 1973 года рождения, проживающего в Одесской области. Он покупал и вывозил на Украину комплекты военной формы приднестровских пограничников, включая шевроны и другие знаки различия.
«По имеющейся информации, Константин Лукша является руководителем украинского общественного объединения «Сербские патриоты». Данная организация оказывает содействие пограничным военным формированиям Украины», — сказал сотрудник МГБ журналистам.
Сообщается, что задержанный в ходе допроса признал, что покупал форму для совершения провокации. Ему поручил это делать родственник, который служит пограничником на Украине.
Напомним, в апреле в Приднестровье с помощью БПЛА были совершены два взрыва на территории воинской части. Неизвестные также обстреляли из гранатомётов здание МГБ и подорвали две радиоантенны в посёлке Маяк. В июне на территории воинской части приднестровских миротворцев дрон сбросил два взрывных устройства. Во всех этих случаях есть подтверждения о причастности украинской стороны.