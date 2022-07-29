Чебоксары, , 08:40 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жительнице Янтиковского района, которую признали виновной в вовлечение в преступление несовершеннолетней. Жертвой стал хозяин квартиры, где гостили подсудимые и обокрали мужчину, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено 12 марта 2022 года, когда обе девушки были в гостях у общего знакомого. Правоохранители установили, что жительница Янтиковского района предложила находившейся там несовершеннолетней из Канаша обокрасть хозяина квартиры, пообещав поделиться деньгами.

«Действуя по разработанному плану, злоумышленница пошла на кухню к остальным гостям и стала отвлекать их внимание, а оставшаяся одна несовершеннолетняя забрала из кошелька 17 тыс. рублей, которые в последствие девушки поделили между собой и покинули квартиру», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что подсудимые признали вину. Суд признал сельчанку виновной в вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ) и краже (пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), назначив два года условного срока. Несовершеннолетней жительнице Канаша назначено 50 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новочебоксарске подростка обвинили в краже денежных средств студентки: и подозреваемый, и пострадавшая проживали в студенческом общежитии.

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