Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Решение о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не принято. Об этом 29 июля сообщил телеканал NBC.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Один из источников, который ознакомился с планом поездки, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как «неопределённая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 июля Пелоси начнёт турне по Азии во главе делегации американских законодателей. Она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден считает, что не вправе принимать за Пелоси решение о поездке на Тайвань.

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