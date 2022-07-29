Вашингтон, 29 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Женщина, обвинявшая американского музыканта Боба Дилана в том, что, когда ей было 12 лет, он совершил над ней сексуальное насилие, отозвала свой иск в суд сразу после того, как адвокаты знаменитости обвинили ее в уничтожении доказательств. Об этом 28 июля сообщает агентство France-Presse.

Xavier Badosa Боб Дилан

В августе 2021 года истица, которая известная только под инициалами J. C., подала в суд на Дилана, утверждая, что он насиловал ее в течение шести недель в период с апреля по май 1965 года.

В иске заявлялось, что Дилан, которому в мае 2022 года исполнился 81 год, «использовал свой статус музыканта», чтобы доставать «алкоголь и наркотики и многократно подвергать (ее) сексуальному насилию» в знаменитом отеле Chelsea на Манхэттене, угрожая жертве физической расправой.

Представитель Дилана назвал эти обвинения «неправдой».

В письме, которое адвокаты Дилана направили в федеральный суд в среду 26 июля, они обвинили истицу в удалении важных текстовых сообщений.

В четверг 27 июля адвокаты Дилана заявили, что истица отозвала иск. Адвокаты истицы не ответили на просьбу AFP о комментарии.

«Дело закончено, — сказал агентству главный адвокат Дилана Орин Снайдер. — Возмутительно, что оно вообще было возбуждено. Мы рады, что истица отказалась от этого фарса, организованного адвокатами, и что дело прекращено без права предъявления иска по тому же основанию».