Бабынино, , 10:13 — REGNUM Возобновление экономического сотрудничества с Донецкой Народной Республикой стало одним из вопросов рабочей встречи губернатора Владислава Шапши с главой администрации Бабынинского района Владимиром Яничевым, которая состоялась 28 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с главой администрации Бабынинского района Владимиром Яничевым Пресс-служба правительства Калужской области

Некоторые предприятия района закупали сырьё в Донецкой Народной Республике. Теперь сделать это не представляется возможным. Предприятия вынуждены обращаться к другим поставщикам, которые в основном располагаются в отдалённых от центральной части России регионах, что сказывается на конечной стоимости продукции. Сейчас, по словам губернатора, территория ДНР активно восстанавливается, поэтому необходимо срочно проработать данный вопрос.

На территории Бабынинского района действует 22 промышленных предприятия. За шесть месяцев 2022 года объём производства вырос на 25%.

«Работа промышленных предприятий районам важна для социально-экономического развития муниципалитета и области в целом», — отметил Владислав Шапша.

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